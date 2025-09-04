Все думали, что это «Узи», но нет: раскрыта правда об оружии Данилы Багрова из фильм «Брат-2»

Какой хоккеист снимался в «Брате 2»? Спортсмен еще долго жалел об этом

Этот герой «Смешариков» вообще не должен быть в детском мультике: персонаж с темным прошлым, который приносит одни проблемы

Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали

«То, что называется “сексапил”»: увечье на войне превратило скромного слесаря в хромого Казанову — и звезду «Местра встречи» с «Золотым теленком»

«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии

Ответ всегда был под носом: почему Хюррем в «Великолепном веке» часто носила фиолетовые платья

Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе

МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»

Не «Невский», а «Ночной»: скоро на экраны выйдут 3 свежих детектива от НТВ — зайдут фанатам истории Семенова