Киноафиша Фильмы Всеведущий читатель Расписание сеансов Всеведущий читатель, 2025 в Москве 6 сентября 2025

Расписание сеансов Всеведущий читатель, 6 сентября 2025 в Москве

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
20:55 от 370 ₽
2D, SUB
16:00 от 320 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
14:40 от 420 ₽
2D, SUB
20:25 от 470 ₽
Москино Салют
Академическая
2D, SUB
17:00 от 420 ₽ 19:25 от 420 ₽ 21:50 от 420 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
16:45 от 430 ₽ 19:10 от 430 ₽ 21:35 от 430 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
14:20 от 420 ₽ 19:00 от 450 ₽
2D, SUB
16:40 от 420 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
21:05 от 480 ₽
2D, SUB
16:20 от 430 ₽ 18:40 от 480 ₽
