Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Всеведущий читатель Расписание сеансов Всеведущий читатель, 2025 в Москве 8 сентября 2025

Расписание сеансов Всеведущий читатель, 8 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вт 2 чт 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Всеведущий читатель»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
19:30 от 550 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
20:00 от 640 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
19:30 от 630 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
19:30 от 720 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
18:00 от 450 ₽ 20:30 от 450 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
19:30 от 360 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
18:00 от 350 ₽ 20:30 от 350 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
18:30 от 620 ₽ 21:00 от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
18:30 от 490 ₽ 21:00 от 490 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
19:30 от 500 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
19:30 от 350 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
18:00 от 500 ₽ 20:30 от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
18:30 от 600 ₽ 21:00 от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
18:00 от 550 ₽ 20:30 от 550 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
19:00 от 1100 ₽ 21:30 от 1100 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
18:30 от 550 ₽ 21:00 от 550 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
18:30 от 500 ₽ 21:00 от 500 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
18:00 от 500 ₽ 20:30 от 500 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Багров в фильме «Брат» выпивает сырое яйцо после алкоголя, «чтобы не забалдеть!»: спросили у врача, работает ли этот лайфхак в жизни
Самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали: в нее даже Арагорн побоялся заходить
В «Аутсорсе» показан полный беспредел: «Киноафиша» выяснила, что это – вымысел или все-таки правда?
Появились на секунды, прославились на века: 7 самых ярких эпизодических ролей в советском кино — помните ли вы все? (фото)
Любил ли Меглин Есению в «Методе» и при чем здесь мать героини? Ответ Хабенского вносит ясность
Зря спустили всех собак: Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» не была злодейкой вовсе — но большинство зрителей это так и не поняли
Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком
Любите приключенческое советское кино? Тогда для вас тест — вспомните 5 кинолент по одному кадру
Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого
Самый кассовый фильм в истории России возвращается: когда выйдет «Чебурашка 2», кто из актеров вернется?
Этот тест опасно проходить голодным: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадру с тортом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше