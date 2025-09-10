Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
19:30 от 550 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
20:00 от 640 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
19:30 от 630 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
19:30 от 720 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
18:00 от 450 ₽ 20:30 от 450 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
19:30 от 360 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
18:00 от 350 ₽ 20:30 от 350 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
18:30 от 620 ₽ 21:00 от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
18:30 от 490 ₽ 21:00 от 490 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
19:30 от 500 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
19:30 от 350 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
18:00 от 500 ₽ 20:30 от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
18:30 от 600 ₽ 21:00 от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
18:00 от 550 ₽ 20:30 от 550 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
19:00 от 1100 ₽ 21:30 от 1100 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
18:30 от 550 ₽ 21:00 от 550 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
18:30 от 500 ₽ 21:00 от 500 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
18:00 от 500 ₽ 20:30 от 500 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
