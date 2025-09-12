Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
12:35 от 1000 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
17:00
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
22:50
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
18:20
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
19:40
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
22:20
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
22:20
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
22:10
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
