Киноафиша Фильмы Всеведущий читатель Расписание сеансов Всеведущий читатель, 2025 в Москве 15 сентября 2025

Расписание сеансов Всеведущий читатель, 15 сентября 2025 в Москве

Сегодня 8 Завтра 9 ср 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
17:00
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
21:50 от 500 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
18:20 от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
19:40 от 550 ₽
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
