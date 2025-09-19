Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Pushka в ТРЦ «Клён»
Бабушкинская
2D
15:35 от 590 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
14:20 от 350 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
20:10 от 390 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
15:05 от 510 ₽ 22:10 от 600 ₽ 00:40 от 600 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
16:35 от 1140 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
20:35 от 470 ₽ 23:05 от 470 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
14:10 от 270 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
10:05 от 200 ₽
Москино Салют
Академическая
2D, SUB
12:30 от 270 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
14:35 от 300 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
17:10 от 550 ₽
2D, SUB
12:05 от 450 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
11:10 от 750 ₽ 21:55 от 950 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:10 от 550 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
22:15 от 650 ₽ 00:00 от 650 ₽
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
