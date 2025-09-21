Меню
Всеведущий читатель
21 сентября 2025
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
16:35
от 1700 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
20:35
от 470 ₽
23:05
от 470 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
12:10
от 270 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
10:50
от 300 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
12:20
от 330 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейное счастье
Отзывы
2025, Россия, драма
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Где логика? Нейросеть прошерстила всю франшизу «Чужой» — и раскопала сюжетные дыры, над которыми зрители ломают голову 40 лет
2 часа 18 минут путаницы и 741 миллион долларов сборов: почему самая кассовая «Перезагрузка» утянула «Матрицу» на дно — все сломалось
Не Пуаро и не мисс Марпл: теперь сама Агата Кристи ловит убийц — скоро выйдет сериал ВВС, который проглотят ее поклонники
Один из худших фильмов в карьере Харди официально запрещали в России: актер сыграл советского офицера и крупно опозорился
Про войну, семью и ожившие игрушки: в России выпустят детский фильм «а-ля Паддингтон» с бюджетом в полмиллиарда
«Булгаков сказал бы “Браво!”»: доктор Мясников поставил «Мастера и Маргариту» Локшина вровень с сериалом Бортко — и уколол хейтеров фильма
Не спас даже Таривердиев: в СССР сняли лишь один фильм про Эркюля Пуаро, но о нем не вспоминают даже фанаты Агаты Кристи
«Не подходит»: российский дубляж «Шрэка» официально признан лучшим в мире — но DreamWorks до последнего хотела поставить на ней крест
Эдвард никогда не любил Беллу так сильно, как она его: пересмотрел «Сумерки» спустя годы и убедился окончательно — 4 причины
«Сорвали куш»: мини-сериал от Netflix забрал сразу 8 наград — был обречен на успех по одной простой причине
Даже пираты не стали озвучивать: новая экранизация мировой классики оказалась так плоха, что собрала 2,5 на IMDb
