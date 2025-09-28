Меню
Киноафиша Фильмы Всеведущий читатель Расписание сеансов Всеведущий читатель, 2025 в Москве 28 сентября 2025

Расписание сеансов Всеведущий читатель, 28 сентября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КАРО 6 Киргизия г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
13:00 от 350 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
15:50 от 500 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
11:30 от 390 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
11:30 от 500 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
23:05 от 500 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
14:50 от 470 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
20:50 от 650 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
14:10 от 770 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:30 от 1170 ₽ 19:20 от 1370 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
16:00 от 640 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
12:55 от 550 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
