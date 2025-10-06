Меню
Фильмы
Всеведущий читатель
Расписание сеансов Всеведущий читатель, 2025 в Москве
6 октября 2025
Расписание сеансов Всеведущий читатель, 6 октября 2025 в Москве
Вся информация о фильме
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
11:15
от 550 ₽
16:10
от 650 ₽
18:25
от 650 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
22:40
от 300 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
12:35
от 300 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
15:15
от 300 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
22:20
от 300 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D, SUB
18:05
от 550 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
23:00
от 620 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
12:30
от 700 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
17:00
от 600 ₽
