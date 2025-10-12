Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Всеведущий читатель
Расписание сеансов Всеведущий читатель, 2025 в Москве
12 октября 2025
Расписание сеансов Всеведущий читатель, 12 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
8
Завтра
9
пт
10
сб
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Всеведущий читатель»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
12:10
от 800 ₽
16:45
от 800 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
15:20
от 500 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
21:45
от 650 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Джинни могла обмануть всех — даже самого Поттера: фанаты выдвинули +1 шокирующую теорию о романе героев
Если «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» не выходит из головы — смело включайте одно из этих аниме: пять достойных замен хиту
Эти 5 сцен из трилогии «Властелин колец» переписали жанр фэнтези: до Джексона на экране такое никто не делал
«Присосался к прокату и высосал до дна»: новинку Бессона в России полюбили больше, чем во Франции
Из нового спиноффа «Игры престолов» уберут одну из лучших деталей оригинального сериала — но это не так уж плохо
Боевик с Марком Руффало — не предел: лучшие триллер-сериалы, которые точно стоит посмотреть фанатам «Задания»
«Москва слезам не верит» вышла в 1979 году, но последнюю награду получила 30 лет спустя — и это достижение не побить никому
Попали в реальную тюрьму, бежать пришлось с завода: «Джентльменов удачи» снимали по всему СССР — и с этим связано несколько ляпов
Такой «Интерстеллар» зрители и представить не могли: задумывался как драма о любви — пока Спилберга не сменил Нолан
Появились первые отзывы на «Марти Великолепного» — Тимоти Шаламе снова пророчат «Оскар»
5 безупречных от начала и до конца фэнтези-сериалов: у них нет «того самого плохого сезона» — в отличие от «Игры престолов» и «Сверхъестественного»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667