Какое море скрывается в «Белом солнце пустыни»: миллионы зрителей до сих пор ошибаются

Сколько-сколько?? Сарик Андреасян рассказал, как много фильмов уже посмотрел и взорвал этим соцсети

Новое «Паранормальное явление»? Эта премьера октября уже напугала критиков на RT

Идеальный спин-офф: уже в октябре выходит второй сезон «Времени приключений» — Фионна и Кейк в деле

Их битва будет легендарной: «Кайдзю № 8» закроют в третьем сезоне, вот когда выйдет финал задорного аниме

Идеально для вечера с пледом и какао: уютные фильмы с осенней атмосферой

«Если вам нравятся фильмы Хичкока»: топ-5 Netflix захватил испанский триллер — «Алисе в Пограничье» пришлось подвинуться

Что случилось с мамой Айры в аниме «Дандадан»: и причем тут жуткая женщина в красном — объясняем связь героинь

Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше

Даже $2,9 миллиарда не спасают: Кэмерон готовится к худшему — на третьей части «Аватар» может заглохнуть