Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Всеведущий читатель
Расписание сеансов Всеведущий читатель, 2025 в Москве
14 октября 2025
Расписание сеансов Всеведущий читатель, 14 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
8
Завтра
9
пт
10
сб
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Всеведущий читатель»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
13:45
от 600 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
15:20
от 300 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
21:45
от 550 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
12:45
от 430 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
5 фильмов Netflix, которые можно показать даже бабушкам и дедушкам: стыдно точно не будет
Муж бросил Николь Кидман именно после этого фильма 18+: а зрители посмотрели и назвали актрису «снежной королевой»
Если «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» не выходит из головы — смело включайте одно из этих аниме: пять достойных замен хиту
Попали в реальную тюрьму, бежать пришлось с завода: «Джентльменов удачи» снимали по всему СССР — и с этим связано несколько ляпов
Боевик с Марком Руффало — не предел: лучшие триллер-сериалы, которые точно стоит посмотреть фанатам «Задания»
Звезда «Голодных игр» рассказал о приходе славы после выхода фильма — популярность сошла на нет быстрее, чем он ожидал
Появились первые отзывы на «Марти Великолепного» — Тимоти Шаламе снова пророчат «Оскар»
«Москва слезам не верит» вышла в 1979 году, но последнюю награду получила 30 лет спустя — и это достижение не побить никому
«С бюджетом в три копейки»: в СССР сняли «Аватар» задолго до Кэмерона — а вдохновлялись лучшими работами Спилберга
5 безупречных от начала и до конца фэнтези-сериалов: у них нет «того самого плохого сезона» — в отличие от «Игры престолов» и «Сверхъестественного»
Сценаристы «Великолепного века» солгали во благо: на этих героях держался сериал — но в Османской империи о них ничего не слышали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667