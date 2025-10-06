Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Лондон на проводе Расписание сеансов Лондон на проводе, 2025 в Москве 6 октября 2025

Расписание сеансов Лондон на проводе, 6 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4 вс 5 пн 6 вт 7 ср 8 чт 9
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Лондон на проводе»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
22:40 от 600 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
17:15 от 300 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
18:00 от 300 ₽ 23:05 от 300 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Нахимовцы. Янтарный берег
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Тафити. Приключения на краю света
Тафити. Приключения на краю света
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Дом ада. Спуск к дьяволу
2025, США, ужасы
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
«Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением
Проект по франшизе «Чужой» оказался на последнем месте: 5 топ-сериалов, которые зрители запоем смотрят в октябре
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
Это не Тоскана, но спутать легко: после «Виноделов» зрители засобирались на юг — вот где снимали самые живописные сцены
Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу
Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Все еще под впечатлением от «Дракулы»? Тогда вы по адресу: 5 фильмов, где готика, бархат и вампиры сплелись воедино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше