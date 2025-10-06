Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово

«Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением

Проект по франшизе «Чужой» оказался на последнем месте: 5 топ-сериалов, которые зрители запоем смотрят в октябре

«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер

От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)

«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее

Это не Тоскана, но спутать легко: после «Виноделов» зрители засобирались на юг — вот где снимали самые живописные сцены

Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу

Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»

Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали