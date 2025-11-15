«Любопытная Варвара» вышла на международный уровень: фильм о маленькой сыщице сняли не в России

Не аниме года, а главный провал: «Поднятие уровня в одиночку» опозорили на весь мир в родной Японии

«Я самая обаятельная и привлекательная»: психолог объяснила, почему аффирмация Клюевой была бесполезна

Звезда «Эйфории», Леди Гага и сестра Шаламе: «Дьявол носит Prada 2» обещает массу сюрпризов — особенно актерских

«Наши люди в булочную на такси не ездят»: то ли дело метро – вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с «подземкой» (тест)

«Голову носорога на тело газели»: как Стива Роджерса сделали худым в «Первом мстителе» – помогла не только графика (фото)

В «Игре престолов» Джорах спасал Дейенерис от Короля тьмы, а в этом забытом ужастике превращает жизнь своих детей в настоящий ад

Кто круче – «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье»? Финалы обеих игр дают однозначный ответ – не оспорите

Рейтинг 7.2 и Фома из «Невского» в главной роли: про сериал «Ронин» слышали многие – но знаете ли вы, что значит название?

Самые мрачные «Звездные войны», которые мы потеряли: Lucasfilm запретили Финчеру снимать продолжение «Скайуокер. Восход»