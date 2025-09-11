Фанаты ждут ответ уже 18 лет: этот сериал по Стивену Кингу закрыли на самом интересном месте

Точно не на юг уехал: Стас Скрябин исчез из «Ментовских войн» из-за страшной трагедии

«Я бы не остановилась»: почему Жеглов не помог регулировщице? Зрители спорят о его жестоком поступке уже больше 40 лет

ИИ превратил цитаты из «Москва слезам не верит» в картинки: 5 изначальных реплик вспомнят лишь фанаты Меньшова (тест)

Тест для выросших на комедиях и мелодрамах СССР: вспомните 5 хитовых кинолент по кадрам с телевизором

Беззубик занял лишь 7-е место в списке самых мощных существ из «Как приручить дракона»: №1 может уничтожить одним взглядом

От Доцента до Жени Лукашина: спорим, вы не знали, что у этих 10 киногероев СССР есть современные «двойники»? (фото)

Новый демон и поселенцы: дата выхода 4-го сезона «Извне» — если ждали в 2025-м, то у нас плохие новости

Легендарная песня Михалкова в «Я шагаю по Москве» бесила советскую цензуру: заставили менять текст, и все из-за Израиля

Загадочный «Плюрибус» станет самым грандиозным сериалом со времен «Игры престолов»: звезда «Во все тяжкие» не даст соврать