«Великолепный век» и тут умудрился обмануть! Историки доказали, что тройняшек Селима и Нурбану не существовало

Правда о смерти родителей Фродо: что Гэндальф скрыл от всех

Данила решил мстить не просто так: за что убили Громова в «Брате 2»

Новый хоррор с бюджетом $55 млн почти переписал историю: еще немного и даже «Оно» останется позади — идет на рекорд

От Доцента до Жени Лукашина: спорим, вы не знали, что у этих 10 киногероев СССР есть современные «двойники»? (фото)

Беззубик занял лишь 7-е место в списке самых мощных существ из «Как приручить дракона»: №1 может уничтожить одним взглядом

Даже Netflix признал провал «Ведьмака» — но его худшее продолжение все-таки увидит свет (а ведь хотели отменять)

Тест для выросших на комедиях и мелодрамах СССР: вспомните 5 хитовых кинолент по кадрам с телевизором

Загадочный «Плюрибус» станет самым грандиозным сериалом со времен «Игры престолов»: звезда «Во все тяжкие» не даст соврать

ИИ превратил цитаты из «Москва слезам не верит» в картинки: 5 изначальных реплик вспомнят лишь фанаты Меньшова (тест)