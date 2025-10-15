Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Опасные связи Расписание сеансов Опасные связи, 2024 в Москве 15 октября 2025

Расписание сеансов Опасные связи, 15 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вт 14 ср 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Опасные связи»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк Мосфильм г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
19:30 от 700 ₽
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Айседора не просто так помогает Тайлеру: главная злодейка 3 сезона «Уэнсдэй» уже найдена
Реальный Искандер из «Империи Кесем» не погиб на корабле: прожил долгую жизнь, но так и не возглавил империю
Кто из первого «Открытого брака» появился в продолжении? Увы, зрители зря ждали Васильева
Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв
Создатели «Великолепного века» знали правду, но специально соврали: этот миф об Османской империи опровергли даже историки
Самый шокирующий сюжетный поворот «Атаки титанов» читался уже с первых серий: но не всем хватило духу в него поверить
Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков
«Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат
«Архитектор: Война на Востоке»: по «Невскому» могут снять идеальную полнометражку — без Павла Семенова, зато с его батей
«Ставки высоки»: ИИ назвал лучшую часть «Гарри Поттера» — и это не «Тайная комната» (фанаты могут не согласиться)
«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше