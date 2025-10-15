Меню
Фильмы
Опасные связи
Расписание сеансов Опасные связи, 2024 в Москве
15 октября 2025
Расписание сеансов Опасные связи, 15 октября 2025 в Москве
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
вт
14
ср
15
20:50
от 400 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
19:30
от 700 ₽
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Дракула
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
