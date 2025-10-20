Меню
Киноафиша Фильмы Опасные связи Расписание сеансов Опасные связи, 2024 в Москве 20 октября 2025

Расписание сеансов Опасные связи, 20 октября 2025 в Москве

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
20:10
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Эдем
2024, Австралия, триллер
