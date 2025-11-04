«Константинополь» открывает месяц, «Акушер» — закрывает: расписание премьер НТВ, мимо которых не пройти

Как умер Андре в «Поколении "Ви"»: страшную трагедию с актером в кадре решили не упоминать

Фамилия Гунько, а имя помните? Эту интригу в сериале «Солдаты» тянули целых 3 сезона

«Добро пожаловать в Дерри» хорош во всем, кроме одного: Стивену Кингу только аплодисменты — а вот HBO подвели

Татьяну Пельтцер называют «главной бабушкой советского кино», но минимум две актрисы достойны того же: лицо узнают все, имя назовут единицы

Продолжение «Злой» получило первые оценки — шансы фильма на «Оскар» теперь возросли в десятки раз

Те, кого нельзя называть: «Служебный роман» снят по пьесе, но у этих двух героев были реальные прототипы – их имена засекречены до сих пор

«Шаг в сторону – тебя сожрут»: Хемсворт до последнего не хотел сниматься в «Ведьмаке» Netflix – во всем винит токсичных геймеров

«Худший фильм»: в эту комедию Сталлоне обманом затащил Шварценеггер — собрал 3 «Малины», но россияне обожают

«Отмучился»: каким был при жизни и как уходил Мухич из «Полицейского с Рублевки»