Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Русалочка. Начало приключений Расписание сеансов Русалочка. Начало приключений, 2021 в Москве

Расписание сеансов Русалочка. Начало приключений, 2021 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
чт 16 пт 17 сб 18 вс 19 пн 20 вт 21 ср 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Русалочка. Начало приключений»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
13:10
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Сводишь с ума
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Эдем
Эдем
2024, Австралия, триллер
5 неочевидных и до абсурда забавных деталей в «Людях в черном», которые замечаешь только после 30 лет
Проверено зрителями: эти новые российские сериалы действительно смешные — редкость, согласитесь
Откуда в фильме «Август» у немецкого агента редкий «Браунинг»? Зрители не поверили глазам
Создатель «Достать ножи» не планирует «закругляться» на трилогии — грядущий третий фильм уже считается лучшим во франшизе
«Качественный тайм-киллер»: свежий детектив со звездой «Бумажного дома» получил 8.0 на IMDb – всего 8 серий, так что осилите за выходные
Чарли Ханнэм рассказал, что шокировало его в «Истории Эда Гина» больше всего — это и помогло подготовиться к роли
Совсем не так, как у Netflix: чем закончилась манга «Алиса в Пограничье» — одно отличие сыграло с 3-м сезоном злую шутку
«Дунк чурбан – тупой как баран»: в новом спин-оффе «Игры престолов» героя лишили главной изюминки
«Где вы откопали себе такое?»: какое имя было у Шарикова из «Собачьего сердца» — вспоминаем и рассказываем, кто надоумил героя
Новый «Барбигеймер» на подходе: легендарный мульт уложит «Майнкрафт в кино 2» на лопатки - в РФ у Момоа нет и шанса
Реальность страшнее сценария Маловичко: в 5-й серии 2-го сезона «Лихих» не показали весь ужас истории кафе «Чародейка»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше