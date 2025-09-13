В «Аутсорсе» показан полный беспредел: «Киноафиша» выяснила, что это – вымысел или все-таки правда?

«Дракула» Люка Бессона оживил старую легенду: кем был настоящий Влад Цепеш и почему его боялась вся Европа

Почему Торин к финалу «Хоббита» стал злодеем: причина не только в Аркенстоне

Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих

Самый кассовый фильм в истории России возвращается: когда выйдет «Чебурашка 2», кто из актеров вернется?

Золотая ловушка султана: лишь одного места в Топкапы наложницы и визири боялись как огня — «Великолепный век» о нем умолчал

Появились на секунды, прославились на века: 7 самых ярких эпизодических ролей в советском кино — помните ли вы все? (фото)

Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком

Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого

Зря спустили всех собак: Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» не была злодейкой вовсе — но большинство зрителей это так и не поняли