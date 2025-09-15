Меню
Киноафиша Фильмы Поезд-призрак Расписание сеансов Поезд-призрак, 2024 в Москве 15 сентября 2025

Расписание сеансов Поезд-призрак, 15 сентября 2025 в Москве

Как купить билеты на сеанс фильма «Поезд-призрак»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
19:00 от 660 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
20:00 от 660 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
19:00 от 630 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
19:30 от 720 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
20:00 от 720 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
13:20 от 660 ₽ 15:40 от 660 ₽ 18:00 от 720 ₽ 20:20 от 720 ₽ 22:40 от 720 ₽ 01:00 от 720 ₽
