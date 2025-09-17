Меню
Киноафиша
Фильмы
Поезд-призрак
Расписание сеансов Поезд-призрак, 2024 в Москве
17 сентября 2025
Расписание сеансов Поезд-призрак, 17 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
чт
11
пт
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
Щелковская
2D
19:00
от 660 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
20:00
от 660 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
19:00
от 630 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
19:30
от 720 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
20:00
от 720 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
13:20
от 660 ₽
15:40
от 660 ₽
18:00
от 720 ₽
20:20
от 720 ₽
22:40
от 720 ₽
01:00
от 720 ₽
