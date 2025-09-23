Быстро забудет про Дейенерис? Судьба последнего дракона «Игры престолов» уже решена

Где на самом деле снимали «Невероятные приключения итальянцев в России»: секреты фильма, которые знают далеко не все

Сломаются даже самые черствые: 3 дорамы, досмотреть которые без рыданий не получится

«Просто ждем»: Disney готовит почву для сиквела культовой комедии 90-х — Линдси Лохан снова стала популярной

В российской версии «Аркейна» цветастых красоток заменят богатыри, Щелкунчик и умилительный зверек: есть первый кадр (фото)

Один из самых ожидаемых сериалов 2025-го на подходе: Netflix покажет долгожданный хит с Джудом Лоу 18 сентября — отмечайте в календаре

«Очень разочаровала»: как экранизация «Оно» пошла против романа Кинга — цифры поменяли на волне хайпа

Последний бой и неожиданный эпилог: финал «Истребителя демонов» не для слабонервных — вот чем все закончится

Почувствуйте себя Беллой Свон: нужно 66 тысяч рублей и много терпения — проверено фанатами «Сумерек»

Кэмерон уже работает над «Терминатором 7», но в ближайшие годы премьеру не ждите: всему виной — нейросети (и кое-что еще)