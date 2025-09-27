Меню
Фильмы
Поезд-призрак
Расписание сеансов Поезд-призрак, 2024 в Москве
27 сентября 2025
Расписание сеансов Поезд-призрак, 27 сентября 2025 в Москве
О фильме
Каро 10 София
Щелковская
2D
23:55
от 500 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D
16:15
от 500 ₽
23:10
от 500 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
22:05
от 500 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
22:00
от 440 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
17:40
от 500 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
22:20
от 500 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
21:20
от 500 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
19:00
от 500 ₽
00:35
от 500 ₽
