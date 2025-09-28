Меню
Киноафиша Фильмы Поезд-призрак Расписание сеансов Поезд-призрак, 2024 в Москве 28 сентября 2025

Расписание сеансов Поезд-призрак, 28 сентября 2025 в Москве

Сегодня 24 Завтра 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 1
КАРО 6 Киргизия г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
22:20 от 350 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
15:40 от 500 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D
17:10 от 500 ₽ 23:20 от 500 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
21:20 от 500 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
22:20 от 500 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
21:40 от 500 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
19:00 от 500 ₽ 00:35 от 500 ₽
