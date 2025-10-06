Меню
Фильмы
Поезд-призрак
Расписание сеансов Поезд-призрак, 2024 в Москве
6 октября 2025
Расписание сеансов Поезд-призрак, 6 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
5
Завтра
6
вт
7
ср
8
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Поезд-призрак»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D
15:15
от 300 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
22:35
от 300 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
22:40
от 300 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
13:00
от 300 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
20:50
от 300 ₽
01:10
от 300 ₽
