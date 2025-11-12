Катастрофические 17% на Rotten Tomatoes, но это не мешает рвать топы: 4 сезон «Ведьмака» за пару дней стал мировым хитом

5 мини-сериалов Netflix, где много сарказма и черного юмора: не показывайте тем, кто падает в обморок из-за шуток о смерти

Вампиры, маньяки и даже химкинские «Зачарованные»: 3 российских сериала, которые выйдут в ноябре

Вот это поворот: фанаты нашли Ленина и Сталина в мультфильме «Сезон охоты» — и уверены, что это история создания СССР

Узнать фильм СССР по главному герою может каждый: а вспомните ли вы ленту по описанию его спутника? (тест)

Финал «Мира Дикого Запада» все же увидит свет: Нолан придумал ошеломительный финал, но HBO воротит нос

Снег возили с Эльбруса, а Янковскому платили по 300 тысяч в день: посчитали и выяснили, что бюджет «Аутсорса» был как у мини-блокбастера

«Афоню» многие узнают сразу: а вы вспомните 5 других фильмов Данелии по кадрам с мужчинами (тест)

«И это – наши деньги»: россияне оценили этот военный фильм на 7.9 – а Михалков прошелся катком, назвав «просто плохим»

Фанаты Дэвида Линча и вселенной «Сайлент Хилла», вы это видели? В СССР сняли похожий психологический триллер — просто никто не заметил