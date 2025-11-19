Кто же убьет Лео Бонарта в 5 сезоне «Ведьмака»: фанаты сериала гадают, а Сапковский уже давно выдал все спойлеры

Реальная история про адвоката, снятая в 2019 году, внезапно ворвалась в топ-10 Netflix — Майкл Б. Джордан стал главным украшением драмы

«Смысл 3 сезона, если Меглину подсунули новую женщину?»: фанаты «Метода» раскритиковали продолжение еще до премьеры

В СССР никого не смущало, а у иностранцев взрывается мозг: на IMDb идут споры из-за пикантных нюансов в «Маугли»

«Могу пересказать по кадрам фильм…»: эти 5 военных драм СССР хвалят Бандерас и Спилберг – угадаете их по рецензиям?

Вор в законе или… шпион Абвера? Говорухин в «Месте встречи» не объяснил, кем был Фокс на самом деле – в книге все ясно с пары строк

Disney, держись: HBO снимет сериал по культовому комиксу — у первой его экранизации 8,1 балла на IMDb и статус легенды

«Я заблокирован»: какой пароль был у Ирен Адлер в «Шерлоке» – и почему вы многое потеряли, глянув эту серию в дубляже

Неземная красота: сын Ихтиандра и Гуттиэре сорвал джекпот в генетической лотерее (фото)

Будто унижения в «Финале» было мало: Таноса жестоко убьют в «Мстителях: Судный день» – щелкнут не пальцами, а позвонками