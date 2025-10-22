Настоящий смысл Красной свадьбы в «Игре престолов»: как Уолдер Фрей хотел получить трон без меча

Идеальной заменой «Чужого» стал этот фильм 2017 года: зрители его и не заметили в момент выхода

5 неочевидных и до абсурда забавных деталей в «Людях в черном», которые замечаешь только после 30 лет

Актер из «Уэнсдэй» проговорился о начале съемок 3 сезона — новые серии могут выйти намного раньше, чем мы думали

Совсем не так, как у Netflix: чем закончилась манга «Алиса в Пограничье» — одно отличие сыграло с 3-м сезоном злую шутку

«Качественный тайм-киллер»: свежий детектив со звездой «Бумажного дома» получил 8.0 на IMDb – всего 8 серий, так что осилите за выходные

Новый «Барбигеймер» на подходе: легендарный мульт уложит «Майнкрафт в кино 2» на лопатки - в РФ у Момоа нет и шанса

Чарли Ханнэм рассказал, что шокировало его в «Истории Эда Гина» больше всего — это и помогло подготовиться к роли

Реальность страшнее сценария Маловичко: в 5-й серии 2-го сезона «Лихих» не показали весь ужас истории кафе «Чародейка»

Четверть миллиарда на один фильм: рекорд самого дорогого проекта Нолана до сих пор не побит — даже «Одиссея» стоит столько же