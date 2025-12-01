«Переходный возраст» получил 97% на RT и стал одной из самых главных премьер 2025 года: будет ли второй сезон?

До планки в 1 млрд долларов сборов осталось немного: сможет ли новое «Паранормальное явление» обновить рекорд?

В России снимают своих «Зачарованных», но вместо Прю и Пайпер будут Злата и Марья: даже название сделали похожее – мы намек сразу поняли

$1,5 тысячи за съемочный день: «Бандитский Петербург» снимали на голом энтузиазме — и лишь один актер заломил ценник

Без заливной рыбы и бутерброда Тоси: самый аппетитный тест по советскому кино – без кадров с едой, но с очень «вкусными» вопросами

«Посмотрела серию – захотела переехать»: даже на Западе признали, что этот российский сериал круче «Великолепного века»

Потрудились ради «Оскара» для ДиКаприо: реальную историю «Выжившего» перекроили до неузнаваемости — и фильм получил совсем иной смысл

Зрителям пустили пыль в глаза: Махидевран приходилась султану вовсе не женой – авторы «Великолепного века» правду знали, но переврали

«Зимородок» уже прошел по этому минному полю: «Далекому городу» пророчат такую же судьбу — слухи о 3-м сезоне тревожат фанатов

Пакетик + кипяток + сахар = прошлый век! Мама-Кошка в «Трех котах» всегда готовит чай «с секретом» – рецепт простой, но очень вкусный