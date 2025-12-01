Меню
Фильмы
Невероятные приключения Шурика
16 декабря 2025
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
чт
11
пт
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
Щелковская
2D
20:00
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
11:00
13:45
16:30
19:15
22:00
00:45
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
19:05
от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
18:30
от 560 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
20:25
от 600 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
20:35
от 420 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
19:05
от 630 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
20:15
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
19:05
от 650 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
18:30
от 620 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
19:30
от 600 ₽
