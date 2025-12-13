Меню
Фильмы
Невероятные приключения Шурика
Расписание сеансов Невероятные приключения Шурика, 2025 в Москве
18 декабря 2025
Расписание сеансов Невероятные приключения Шурика, 18 декабря 2025 в Москве
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Невероятные приключения Шурика»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
13:30
18:50
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
16:30
22:00
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
16:40
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
16:35
22:20
