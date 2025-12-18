Меню
Расписание сеансов Невероятные приключения Шурика, 31 декабря 2025 в Москве

Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
12:50 от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
16:55 от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:10 от 500 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
12:20 от 500 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
14:45 от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
12:00 от 500 ₽ 15:20 от 600 ₽ 17:05 от 600 ₽
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
11:30 от 440 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
14:20 от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
16:35 от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
16:55 от 650 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Фэкхем-Холл
Фэкхем-Холл
2025, Великобритания, комедия
