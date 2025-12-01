Кто заменит Миядзаки? Семь аниме, которые в этом году будут штурмовать «Оскар» — «Бесконечная крепость» в списке

НТВ снова обходит конкурентов: канал выпускает больше премьер, чем Первый и «Россия 1» вместе взятые

Мировый старт — 18 декабря, а когда в России? Точная дата теневых показов «Аватара 3: Огонь и пепел» уже известна

«Это ж надо было так перевернуть!»: только истинные киноманы узнают, что за фильм СССР анонсирует зарубежный постер (тест)

Если не хватает новогоднего волшебства: 10 фэнтези фильмов, которые можно посмотреть всей семьей

Разочаровались в «Иллюзии обмана 3»? Крепитесь: четвертая часть будет гораздо хуже (и выйдет совсем скоро)

Лишняя грудь и проблема с трусами: 3-й сезон «Ванпанчмена» явно создавала нейросеть — взгляните на 4 кадра и всё поймёте

«Попытка срубить бабок»: первый тизер перезапуска «Клиники» вызвал у фанатов странные чувства — опасений стало еще больше

«Орден Феникса» – худшая экранизация «Гарри Поттера» наряду с «Дарами смерти»: эти 9 вырезанных сцен объясняют, почему

У «Один дома» может начаться новая жизнь: Калкин готов вернуться — и предлагает сюжет, который неожиданно звучит очень хорошо