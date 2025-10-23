Меню
Киноафиша
Фильмы
Ледяной предел
Расписание сеансов Ледяной предел, 2025 в Москве
23 октября 2025
Расписание сеансов Ледяной предел, 23 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Сегодня
19
Завтра
20
вт
21
ср
22
чт
23
пт
24
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
22:50
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:10
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:50
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
21:30
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
23:30
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
22:30
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
22:50
