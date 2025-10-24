Меню
Расписание сеансов Ледяной предел, 2025 в Москве 24 октября 2025

Расписание сеансов Ледяной предел, 24 октября 2025 в Москве

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
22:50
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:10
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:50
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
21:30
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
23:30
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
22:30
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
22:50
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
