Почему инвалидка Бывалого из «Операции Ы» имела номер ББТ 75-21? Без бутылки не разобраться — буквально

Как «Белый лотос» только мрачнее: до премьеры «Эдема» остались считанные дни

От любви до ненависти один шаг: как на самом деле относился Мустафа из «Великолепного века» к Хюррем?

Кхалиси, мать, разрушительница и королева: объясняем смысл 9 титулов Дейнерис из «Игры престолов»

«Я тебя никогда не забуду»-тест: 5 фильмов по кадрам с Караченцовым могут угадать лишь истинные фанаты актера

Квентин Тарантино рассказал, что может стать его следующим фильмом — над проектом он уже вовсю работает

«Думал, он меня пристрелит»: легендарная сцена с бургером в «Криминальное чтиво» попала случайно — из-за дерзкой выходки Л. Джексона

Что-нибудь жуткое на вечер: топ-5 корейских хорроров, которые заставят вас влюбиться в жанр

Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму

Дэвид Линч рыдал над этими двумя фильмами — для работы над одним из них режиссер «заколлабился» с Disney