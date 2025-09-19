Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Нанкинский фотограф Расписание сеансов Нанкинский фотограф, 2025 в Москве 19 сентября 2025

Расписание сеансов Нанкинский фотограф, 19 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 16 Завтра 17 чт 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Нанкинский фотограф»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
14:15 от 550 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
21:15 от 950 ₽
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Цензоры СССР пытались запретить «Пластилиновую ворону»: неужели всему виной голос Мюллера из «17 мгновений весны»?
Кто из хоббитов «Властелина колец» был младше всех: Фродо напрасно считали юным и несмышленым
Сломаются даже самые черствые: 3 дорамы, досмотреть которые без рыданий не получится
«Несмешной кусок мусора»: российского «Холопа» пересняли в 4 странах, но оригинал «зашел» далеко не всем — ругают и иностранцы, и русские
Сколько лет Танджиро в 4-м сезоне «Истребителя демонов»? За все время возраст не поменялся — вот когда герой повзрослеет
Почувствуйте себя Беллой Свон: нужно 66 тысяч рублей и много терпения — проверено фанатами «Сумерек»
Один из самых ожидаемых сериалов 2025-го на подходе: Netflix покажет долгожданный хит с Джудом Лоу 18 сентября — отмечайте в календаре
«Просто ждем»: Disney готовит почву для сиквела культовой комедии 90-х — Линдси Лохан снова стала популярной
Последний бой и неожиданный эпилог: финал «Истребителя демонов» не для слабонервных — вот чем все закончится
Зеницу против Танджиро: кто сильнее в «Истребителе демонов» — итог не понравится фанатам «блондинчика»
Кэмерон уже работает над «Терминатором 7», но в ближайшие годы премьеру не ждите: всему виной — нейросети (и кое-что еще)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше