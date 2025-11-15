Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Похищенная
Расписание сеансов Похищенная, 2025 в Москве
Расписание сеансов Похищенная, 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
сб
15
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Похищенная»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
18:00
от 700 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
18:00
от 560 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
18:00
от 400 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
18:00
от 400 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
18:00
от 600 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
18:00
от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
18:00
от 590 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
18:00
от 900 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
18:00
от 650 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
18:00
от 590 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
18:00
от 410 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
18:00
от 540 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
18:00
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
18:00
от 700 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
18:00
от 770 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
18:00
от 720 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
18:00
от 630 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
18:00
от 590 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Шелби Оукс. Город-призрак
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Хэллоуин. Ночной кошмар
Отзывы
2025, США, ужасы
Режиссёр дель Торо, радиационный туман и подростки в ловушке страха: вот 3 свежих фильма, которые смотрят даже в сыром качестве
Фанаты ругали второй сезон «Дома дракона», а ведь зря: он наконец-то исправил самую грубую ошибку «Игры престолов»
Карлики, дракон и кукольник-волшебник: Михалкова и Трибунцев появятся в новой сказке в духе музыкальных фильмов СССР
Звезда «Шерлока» скоро появится в новом детективном сериале — он понравится фанатам Агаты Кристи
Бензопилу не носил и кучу людей не «покосил»: леденящая душу история настоящего маньяка из «Техасской резни»
Вы верили и молились пиратским богам, и он вернулся: дата выхода «Ван Пис» — Netflix не будет томить ожиданием
Netflix опозорил одну из величайших стелс-игр в истории: что не так со «Splinter Cell: Караул смерти» – это не второй «Аркейн», а проходняк
Обожаемая Тарантино российская драма вышла ровно 15 лет назад: почему на Западе ее признали шедевром, а в России считают «псевдокино»?
2.7 млн рублей, и вы внутри: на какой вилле снимали «12 друзей Оушена» – раньше здесь был монастырь, а потом жил сам Висконти
Не выдумка Кинга: самый страшный момент 1 серии «Добро пожаловать в Дерри» – кошмарная реальность времен Второй мировой войны
«Они либо боги, либо ничтожества»: психолог назвала 3 фильма СССР, где воспевают нарциссов – вдруг и ваш экранный любимчик найдется?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667