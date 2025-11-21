Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Похищенная Расписание сеансов Похищенная, 2025 в Москве 21 ноября 2025

Расписание сеансов Похищенная, 21 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 20 пт 21 сб 22 вс 23 пн 24 вт 25 ср 26
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Похищенная»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
21:00 от 600 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
19:35 от 450 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
22:50 от 500 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
22:35 от 670 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
19:00 от 590 ₽ 23:35 от 590 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
20:20 от 720 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
20:40 от 690 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
18:45 от 440 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
19:45 от 700 ₽ 00:25 от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
19:05 от 700 ₽ 00:45 от 700 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
20:10 от 650 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
21:35 от 650 ₽
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Лысый нянь
Лысый нянь
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Клэр Дэйнс вернулась, чтобы порвать топы Netflix: этот жуткий сериал сейчас обсуждают на платформе активнее всего
Кто мог сказать «I’ll be back» вместо Шварценеггера: альтернативный каст «Терминатора» — эти звезды чуть не отобрали роль у железного Арни
Зрители так решили: какие сериалы НТВ будут в топе во второй половине сезона — «Балабол» мимо, «Число зверя» в тройке лидеров с «Невским»
Один невинный комментарий Бильбо создал ляп в лоре Толкина — и все из-за сценаристов «Властелина колец»: звучит в самом начале
Летать на банши? Для утех «18+»? Зачем на’ви из «Аватара» хвосты, и как они на самом деле размножаются
На Letterboxd назвали лучшие «женские» фильмы в истории: без «Сумерек» с «Поттером» хотя бы в топ-10 (но с «Интерстелларом»!)
Физкульт-привет фанатам «Джентльменов удачи»: защитите звание в тесте на знание цитат из фильма
«Как раз в моем вкусе»: сериал, за который поручился сам Кодзима — новинка Netflix оказалась настолько хороша, что он посмотрел все 6 серий залпом
Всем — даже «Мстителям» — стоит брать пример: 20 лет назад вышел фильм Сэма Рэйми, который до сих пор никто не превзошел
Этот сериал Netflix с Крэнстоном почти так же хорош, как «Во все тяжкие»: цепляет с первых кадров, а концовка даже круче
Испытание для киномана: вспомните 5 фильмов СССР по одному кадру со сценой и зрительным залом (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше