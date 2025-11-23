Меню
Киноафиша
Фильмы
Похищенная
Расписание сеансов Похищенная, 2025 в Москве
23 ноября 2025
Расписание сеансов Похищенная, 23 ноября 2025 в Москве
О фильме
Вся информация о фильме
2D
21:00
от 660 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
19:35
от 470 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
21:35
от 500 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
21:45
от 670 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
19:00
от 660 ₽
23:40
от 660 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
21:30
от 770 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
20:40
от 690 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
18:45
от 480 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
18:45
от 700 ₽
21:05
от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
19:05
от 800 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
19:25
от 730 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
21:35
от 660 ₽
