Киноафиша
Фильмы
Похищенная
Расписание сеансов Похищенная, 2025 в Москве
24 ноября 2025
Расписание сеансов Похищенная, 24 ноября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Киноляпы
Вся информация о фильме
чт
20
пт
21
сб
22
вс
23
пн
24
вт
25
ср
26
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Похищенная»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
21:00
от 550 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
19:35
от 430 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
21:35
от 450 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
20:35
от 590 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
19:00
от 560 ₽
23:40
от 560 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
20:50
от 600 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
18:45
от 420 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
20:05
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
19:05
от 650 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
18:35
от 570 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
21:35
от 570 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Лысый нянь
Отзывы
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
