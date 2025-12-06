Замену Озчивиту уже нашли: собрали все, что известно о премьере фильма «Ёлки 12»

«Пандора еще никогда не казалась такой реальной»: «Аватар: Пламя и пепел» удался – критики называют этот фильм лучшим в серии

«Такое снимают раз в несколько лет»: фильм от соавтора Шона Бэйкера взял 99% на Rotten Tomatoes и претендует на премию «Оскар»

Не только «Запасной игрок»: вспомните 5 фильмов СССР о спорте по одному кару (тест)

Было столько надежд — особенно на Керема Бюрсина: новый турдизи не продержался в эфире и одного сезона — закрыли на полуслове

«К Женьши вопросов нет» и «Маомао покусали пчелы»: по «Монологу фармацевта» снимут лайв-экшен – уже можно взглянуть на каст (фото)

Ничего отвратительнее «Трех мушкетеров» Лебедев еще не видел: но при этом он всем сердец любит 2 других советских ленты

«Девчата» – это слишком просто: взгляните на 5 других фильмов СССР и угадайте – они цветные или черно-белые? (тест)

«Когда вы увидите, все поймете»: лучшую роль Борисов сыграл в секретном сериале Netflix — выйдет, когда рак на горе свистнет

Где снимали сцены с пустыней для фильма «Кин-дза-дза!»: Плюк пришлось собирать по частям – все они были в СССР