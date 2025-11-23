95,4 млн просмотров или 742,3 млн часов: Netflix раскрыл подробности о 3 сезоне «Уэнсдей», назвал дату выхода и объявил сюрприз для фанатов

Почему Белла из «Сумерек» зовет отца Чарли, а не «папа»? Деталь, которую многие фанаты так и не поняли

«Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения

От «Магической битвы» до «Соло левелинга»: выберите аппетитное японское блюдо и узнайте, какое вы аниме (тест)

Все пропало: только фанаты «Служебного романа» пройдут этот тест – вспомните, чего не хватает на 5 кадрах

Сон Джин-ву такие страсти только снятся: когда Маомао и Дженьши наконец сойдутся

Не только «Вампиры средней полосы»: что смотреть в онлайн-кинотеатрах на неделе – собрали громкие премьеры с 29 октября по 1 ноября

Дом, но не бумажный: свежий триллер от Netfix со звездой «Укрытия» набрал почти 80% свежести – подарит 2 часа адреналина и холодного пота

Хэлоу! Тест слушает: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с женщиной и телефоном

Про «Крепкий орешек» забудьте: этот кассовый король с Уиллисом оказался на $123 млн круче – вернется в кинотеатры России 18 декабря