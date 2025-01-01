Снигирь, Деревянко, Тарасова или Прытков: кто из этой четверки не доживет до финала триллера «Кто-то должен умереть» (трейлер)

Кристофер Нолан в восторге, зрители — нет: у «Проклятия», которое сравнивают с «Твин Пиксом», всего 6,4 на КП и это многое объясняет

Рейтинг 8.2 и место в топ-250: Первый канал в январе возвращает один из лучших сериалов последних лет

Вивиан и Эдвард снова вместе? Продолжение «Красотки» снимут спустя 35 лет — но из-за Ричарда Гира могут быть проблемы

Немоляева предпочла театр дому и Новому году: в 2026-м даже без коронного «Оливье»

«Невероятно захватывающий»: если нравятся «Корона» и «Аббатство Даунтон», нельзя пропустить этот мини-сериал — всего 10 серий и рейтинг 7,7

«Очень странные дела» идут по пути «Игры престолов»: 200 тысяч зрителей уже протестуют — Netflix вырезал самые важные сцены

Рейтинг 8.4, Российская империя и сравнения с тем самым «Шерлоком»: лучший российский детектив 2025-го – не новинка НТВ и даже не «Фишер»

НУИНУ из «Чародеев» сняли без павильонов — выбрали одно из самых «волшебных» зданий СССР: сегодня там проводят банкеты

Выбрал лучшие зарубежные сериалы за 15 лет: «Одни из нас», «Престолы» и «Аркейн» в списке, но какой ценой - мнение автора Киноафиши