2026 год начнется на НТВ горячо: нас ждут новые качественные детективы, в которых герои идут против системы

Эта сцена в «Методе 3» дорого далась Хабенскому: актер такой же безумец, как и его герой

Collider подвел итоги 2025 года и выбрал 10 лучших сериалов: и это не только «Чужой: Земля» и «Из многих»

Почему «Три богатыря» — идеальный вариант для похода в кино всей семьей: детей «за уши не оттащишь», а взрослым есть над чем посмеяться

Тест для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов с утренними названиями по кадрам

Мультфильм без фамилии в титрах вышел к «Оскару-2026»: автором оказался режиссер «Лунтика» — это был весьма дерзкий эксперимент

Третий сезон «Дандадана» обзавелся датой: и это единственная радостная новость – ждать продолжения придется долго

Лучший сериал в карьере Аверина — не «Глухарь» и уж точно не «Склиф»: лишь у одного проекта рейтинг 8.3+

Одна фраза в «Бриллиантовой руке» попала под цензуру — и это видно по губам: легко прочтете, что Мордюкова говорит на самом деле

«Поймать монстра» с Миккельсеном ждал сильнее, чем «Аватара 3», и не зря: Ведьмак с Джоном Уиком зашли не в тот подъезд (обзор Киноафиши)