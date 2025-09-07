Такого никто не ожидал: кто оказался убийцей в сериале «Однажды в Залесье»?

Думали, что «Дандадан» — просто странное слово? Фанаты разгадали, что может скрываться за названием популярного аниме

Пересматривать «Игру престолов» в 2025 году — гиблое дело: сразу поймаете спойлер о финале «Дома дракона» от Джоффри

Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру

Их тела сделали... что?! Объясняем концовку «Одного целого» — самого мерзкого хоррора года (и да, он умнее «Субстанции»)

Списал почти точь-в-точь: у «Начала» Нолана есть уникальный аниме-двойник — вышел на 4 года раньше и круче едва ли не во всем

В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете

У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»

Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс

Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»