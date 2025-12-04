Гуль в сериале «Fallout» сходит с ума без желтого флакона с лекарством: в каноне такого не было — так что же это за препарат?

Практически анекдот про Штирлица с парашютом: почему татуировка Фирузе — главный провал «Великолепного века»

Интрижки с Тео даже в планах не было: за кого в итоге выйдет замуж Элоиза из «Бриджертонов»

«Дурной пример» заразителен: а вы знали, какие советские фильмы сняли благодаря Брюсу Ли

«Игра престолов» в прериях, женщины-гладиаторы и ядерный Лас-Вегас: «Киноафиша» называет 3 главных сериала декабря-2025

Тарантино выпустит новую часть «Убить Билла» уже 30 ноября: Ума Турман спустя 20 лет вновь взялась за катану

«С работы бегу – включаем»: этот фильм с легендарным Машковым на Ближнем Востоке пересматривают залпом, а в КНДР даже цитируют наизусть

Фильм Рязанова на Западе получил позорные 2,2/10: в кадре – Чурикова с Басилашвили, в отзывах – «балаган» и «мы это не просили»

Готовимся заранее: 6 лучших новогодних фильмов на Netflix, которые помогут создать праздничную атмосферу

«Включала фоном – залипла на ночь»: уникальный Sci-Fi в стиле «Звездных войн» от автора «Сверхов» в России смотрело 1,5 человека